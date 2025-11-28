Allcore, progetto APN comprende oltre 20 studi e vale 1 milione di euro di fatturato

Allcore

(Teleborsa) -(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, prosegue nel percorso di, il canale dedicato ai consulenti fiscali e lavoro esterni alla struttura diretta del Gruppo. Si tratta, si legge in una nota, di una "con cui Allcore ha anticipato un trend emergente: le imprese chiedono un supporto più integrato, mentre gli studi professionali hanno la necessità di evolvere il proprio modello per rispondere a esigenze più complesse".APN- dalla pianificazione fiscale alla finanza d'impresa, dalla consulenza manageriale alle soluzioni di AI e automazione - valorizzando il rapporto fiduciario tra professionista e cliente e offrendo strumenti e soluzioni che, da soli, sarebbero difficilmente sostenibili.A quasi un anno dal lancio, Allcore Professional Network (APN) conta, con ulteriori studi in fase di onboarding. Il valore della produzione complessivo al 31 ottobre, determinato dai primi 5 studi attivati nel primo semestre è stato di oltre 0,5 milioni di euro tra front-end e back-end, con una previsione, in base ai contratti sottoscritti e agli studi entrati nel secondo semestre, di superare 1 milione di euro entro fine anno., rafforzare la Allcore Professional Academy, il percorso formativo nato per sostenere gli studi nella trasformazione verso un nuovo modo di intendere la consulenza. e fare di APN uno dei motori della crescita organica del Gruppo."In un mercato che sta cambiando rapidamente, i professionisti sono un punto di riferimento irrinunciabile per le imprese - ha detto l'- Con Allcore Professional Network mettiamo a disposizione dei professionisti esterni lo stesso ecosistema di competenze e tecnologie che utilizziamo da anni a supporto delle PMI italiane. Il nostro obiettivo è rafforzare la coppia imprenditore-consulente, affiancando alla relazione di fiducia una struttura organizzata in grado di affrontare anche le sfide più complesse".