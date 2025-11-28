Allcore, progetto APN comprende oltre 20 studi e vale 1 milione di euro di fatturato

(Teleborsa) - Allcore
(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, prosegue nel percorso di ampliamento del proprio ecosistema attraverso Allcore Professional Network (APN)
, il canale dedicato ai consulenti fiscali e lavoro esterni alla struttura diretta del Gruppo. Si tratta, si legge in una nota, di una "risposta proattiva e strategica
con cui Allcore ha anticipato un trend emergente: le imprese chiedono un supporto più integrato, mentre gli studi professionali hanno la necessità di evolvere il proprio modello per rispondere a esigenze più complesse".
APN permette agli studi di integrare le proprie competenze con quelle delle diverse divisioni del Gruppo Allcore
- dalla pianificazione fiscale alla finanza d'impresa, dalla consulenza manageriale alle soluzioni di AI e automazione - valorizzando il rapporto fiduciario tra professionista e cliente e offrendo strumenti e soluzioni che, da soli, sarebbero difficilmente sostenibili.
A quasi un anno dal lancio, Allcore Professional Network (APN) conta ad oggi oltre 20 studi aderenti distribuiti su 9 regioni
, con ulteriori studi in fase di onboarding. Il valore della produzione complessivo al 31 ottobre, determinato dai primi 5 studi attivati nel primo semestre è stato di oltre 0,5 milioni di euro tra front-end e back-end, con una previsione, in base ai contratti sottoscritti e agli studi entrati nel secondo semestre, di superare 1 milione di euro entro fine anno.Per il 2026 l'azienda punta a consolidare la rete
, rafforzare la Allcore Professional Academy, il percorso formativo nato per sostenere gli studi nella trasformazione verso un nuovo modo di intendere la consulenza. e fare di APN uno dei motori della crescita organica del Gruppo.
"In un mercato che sta cambiando rapidamente, i professionisti sono un punto di riferimento irrinunciabile per le imprese - ha detto l'AD Gianluca Massini Rosati
- Con Allcore Professional Network mettiamo a disposizione dei professionisti esterni lo stesso ecosistema di competenze e tecnologie che utilizziamo da anni a supporto delle PMI italiane. Il nostro obiettivo è rafforzare la coppia imprenditore-consulente, affiancando alla relazione di fiducia una struttura organizzata in grado di affrontare anche le sfide più complesse".