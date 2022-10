Governo, domani alle 11 le dichiarazioni programmatiche di Meloni alla Camera

(Teleborsa) - Le dichiarazioni programmatiche della presidente del Consiglio,, avranno inizio domani allenell'Aula della. È quanto prevede il "calendario" approvato dalla. Al termine dell'intervento di Meloni, la seduta di Montecitorio verrà sospesa per consentire al presidente del Consiglio di recarsi alper consegnare il testo delle sue dichiarazioni programmatiche.Laavrà inizio alle 13 per proseguire fino alle 17, quando Meloni replicherà. Le dichiarazioni di voto sono previste dalle 17.30 alle 19, quando avrà inizio la "chiama" per la. Il risultato della votazione è atteso intorno alle 20.30.