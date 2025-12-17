Eventi e scadenze del 17 dicembre 2025

(Teleborsa) -
Mercoledì 17/12/2025 Appuntamenti
: BCE
- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte Vertice UE-Balcani occidentali
- Il vertice tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali rappresenterà un'opportunità di ribadire la prospettiva di adesione all'UE dei Balcani occidentali e di riconfermare l'importanza fondamentale del partenariato strategico per entrambe le regioni
10:00 - ABI
- Comitato Esecutivo ABI
10:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Palazzo Piacentini, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla "Giornata della Trasparenza 2025"
11:30 - OIPE - "Povertà energetica in Italia"
- ARERA - Piazza Cavour 5, Milano - Aggiornamento dei dati nazionali a cura di OIPE, in collaborazione con Banco dell'energia. Interverranno Roberto Tasca (Presidente Fondazione Banco dell'energia), Luciano Lavecchia (Economista, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica), Lorena Popescu, Luigi Ciccotti (Ricercatori OIPE e ARERA), Roberto Malaman (Segretario Generale ARERA ) e Nicola Monti (Vicepresidente Fondazione Banco dell’energia)
11:30 - Consiglio europeo, comunicazioni Meloni alla Camera
- Montecitorio - Si svolgono le Comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre
18:30 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso
- Corsie Sistine, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa agli "Stati Generali Quantum per l’Attuazione della Strategia Nazionale per le Tecnologie Quantistiche" Aziende
: Giocamondo Study
- CDA: Bilancio OVS
- CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre 2025(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))