Milano 16-dic
43.990 0,00%
Nasdaq 16-dic
25.133 +0,26%
Dow Jones 16-dic
48.114 -0,62%
Londra 16-dic
9.685 0,00%
Francoforte 16-dic
24.077 0,00%

Eventi e scadenze del 17 dicembre 2025

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

Mercoledì 17/12/2025


Appuntamenti:
BCE - Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte
Vertice UE-Balcani occidentali - Il vertice tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali rappresenterà un'opportunità di ribadire la prospettiva di adesione all'UE dei Balcani occidentali e di riconfermare l'importanza fondamentale del partenariato strategico per entrambe le regioni
10:00 - ABI - Comitato Esecutivo ABI
10:00 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Palazzo Piacentini, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla "Giornata della Trasparenza 2025"
11:30 - OIPE - "Povertà energetica in Italia" - ARERA - Piazza Cavour 5, Milano - Aggiornamento dei dati nazionali a cura di OIPE, in collaborazione con Banco dell'energia. Interverranno Roberto Tasca (Presidente Fondazione Banco dell'energia), Luciano Lavecchia (Economista, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica), Lorena Popescu, Luigi Ciccotti (Ricercatori OIPE e ARERA), Roberto Malaman (Segretario Generale ARERA ) e Nicola Monti (Vicepresidente Fondazione Banco dell’energia)
11:30 - Consiglio europeo, comunicazioni Meloni alla Camera - Montecitorio - Si svolgono le Comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre
18:30 - Attività di Governo - Ministro Adolfo Urso - Corsie Sistine, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa agli "Stati Generali Quantum per l’Attuazione della Strategia Nazionale per le Tecnologie Quantistiche"
Aziende:
Giocamondo Study - CDA: Bilancio
OVS - CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre 2025


