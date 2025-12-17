Eventi e scadenze del 17 dicembre 2025

Mercoledì 17/12/2025

(Teleborsa) -- Inizio della Riunione di politica monetaria a Francoforte- Il vertice tra i leader dell'UE e dei Balcani occidentali rappresenterà un'opportunità di ribadire la prospettiva di adesione all'UE dei Balcani occidentali e di riconfermare l'importanza fondamentale del partenariato strategico per entrambe le regioni10:00 -- Comitato Esecutivo ABI10:00 -- Palazzo Piacentini, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene alla "Giornata della Trasparenza 2025"11:30 -- ARERA - Piazza Cavour 5, Milano - Aggiornamento dei dati nazionali a cura di OIPE, in collaborazione con Banco dell'energia. Interverranno Roberto Tasca (Presidente Fondazione Banco dell'energia), Luciano Lavecchia (Economista, Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica), Lorena Popescu, Luigi Ciccotti (Ricercatori OIPE e ARERA), Roberto Malaman (Segretario Generale ARERA ) e Nicola Monti (Vicepresidente Fondazione Banco dell’energia)11:30 -- Montecitorio - Si svolgono le Comunicazioni di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre18:30 -- Corsie Sistine, Roma - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipa agli "Stati Generali Quantum per l’Attuazione della Strategia Nazionale per le Tecnologie Quantistiche"- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione delle Informazioni periodiche aggiuntive relative al terzo trimestre 2025