Milano 23-dic
0 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 12:19
9.883 -0,07%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Manovra: esame commissione bilancio Camera il 27 e 28

Termine presentazione emendamenti sabato alle 14

Economia
Manovra: esame commissione bilancio Camera il 27 e 28
(Teleborsa) - Manovra alle battute finali. Sono state stabilite alla Camera le convocazioni della commissione Bilancio per esaminare la manovra appena giunta dal Senato: sabato 27 dicembre alle ore 10.30 e domenica 28 alle ore 9,30, con votazioni a partire dalle 10.30, in sala del Mappamondo.

Il termine per la presentazione degli emendamenti parlamentari alla manovra in Commissione Bilancio della Camera è stato fissato per le 14 di sabato 27 dicembre. Le proposte di modifica verranno esaminate la mattina di domenica. Il testo dovrebbe comunque arrivare in Aula identico a quello approvato dal Senato in prima lettura.

Il disegno di legge di bilancio 2026-2028, comprensivo degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dal Senato, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circa 154,4 miliardi nel 2026, a 137,9 miliardi nel 2027 e a 91,9 miliardi nel 2028. Il corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a circa a circa 226,9 miliardi nel 2026, 200,7 miliardi nel 2027 e 152,8 miliardi nel 2028. Tra le principali modifiche apportate durante l'esame parlamentare figurano misure di rafforzamento degli interventi in favore dei lavoratori e delle imprese.
Condividi
```