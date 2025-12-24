Manovra: esame commissione bilancio Camera il 27 e 28

(Teleborsa) - Manovra alle battute finali. Sono state stabilite alla Camera leper esaminare la manovra appena giunta dal Senato: sabato 27 dicembre alle ore 10.30 e domenica 28 alle ore 9,30, con votazioni a partire dalle 10.30, in sala del Mappamondo.Il termine per lain Commissione Bilancio della Camera è stato fissato per le 14 di sabato 27 dicembre. Le proposte di modifica verranno esaminate la mattina di domenica. Il testo dovrebbe comunque arrivare in Aula identico a quello approvato dal Senato in prima lettura.Il, comprensivo degli effetti finanziari degli emendamenti approvati dal Senato, attesta il saldo netto da finanziare di competenza a circaIl corrispondente livello del saldo netto da finanziare di cassa risulta pari a circa a circa 226,9 miliardi nel 2026, 200,7 miliardi nel 2027 e 152,8 miliardi nel 2028. Tra le principali modifiche apportate durante l'esame parlamentare figurano misure di rafforzamento degli interventi in favore dei lavoratori e delle imprese.