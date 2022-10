CNH Industrial inaugura il primo Dynamic Simulator per il settore agricolo

CNH Industrial









(Teleborsa) -, leader mondiale nel settore delle macchine agricole e movimento terra,. Presenti alla cerimonia il governatore della regione Emilia-Romagna, l’Assessore regionalee l’Assessora del Comune di Modena, accompagnati da, Presidente per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa di CNH Industrial e da, Brand President di New Holland Agriculture.Nel, polo d'eccellenza a livello mondiale per l'elettrificazione e l'automazione, viene per la prima voltaquestasinora impiegata nell'automotive. Una rivoluzione anche per il settore delle, che potrà funzionare su qualsiasi tipo di macchina, comprese quelle destinate al movimento terra.Ilè frutto di un anno di lavoro di u team di esperti del centro e di, che ha effettuatodall’inizio dell’anno, di cui 120 fra ingegneri e neo laureati.Anche ilha creduto nell'eccellenza del Centro San Matteo ed ha, per lo sviluppo di una tecnologia elettrico-ibrida per trattori, nell'abito di un progetto di investimento complessivo da 39,4 milioni. Il simulatore virtuale rientra nella logica di questo investimento perché consente un miglioramento delle prestazioni dei trattori. Il Dynamic Simulator consente diprima che questa venga messa in produzione e quindi poter prevedere eventuali malfunzionamenti e intervenire per risolvere problematiche sin dall'inizio."Il centro di Ricerca e Sviluppo di San Matteo è una struttura all’avanguardia, un polo di eccellenza per lo sviluppo ingegneristico e tecnologico dei nostri trattori a livello mondiale", ha commentato, Presidente EMEA di CNH Industrial, aggiungendo "gli importanti investimenti di CNH Industrial hanno permesso di potenziare ulteriormente la ricerca, non solo nelle aree più tradizionali della meccanica e dell’elettrica, ma anche in quella dell’elettrificazione, per la quale San Matteo è destinato ad essere il polo di riferimento del gruppo a livello europeo".Sisto ha ricordato che CNH investe oltre il 4% del fatturato globale in R&S, per lo sviluppo di nuove soluzioni a supporto della crescita internazionale e anche dei territori in cui è presente. San Matteo - ha aggiunto - sarà il centro di eccellenza per l’elettrificazione in Europa, così come Detroit lo sarà per gli USA. E avrà particolare focus su innovazione, elettrificazione e automazione nell’EMEA per l’agricoltura."Il Dynamic Simulator si inserisce nell’attività di testing virtuale di CNH Industrial. Si tratta di una rivoluzione nel nostro settore, dove la tecnologia può fare davvero la differenza nello sviluppo di prodotti sempre più sostenibili, avanzati e sicuri", ha spiegato, Brand President di New Holland Agriculture e CEO di CNH Industrial Italia.Dal un punto di vista tecnologico, il simulatore dinamicosviluppato dal team di simulazioni virtuali di CNH Industrial. Il team ha realizzato nell’ultimo decennio un ambiente integrato per ladi tutte le prestazioni virtuali dei prodotti della società, con l’obiettivo di ragricole e movimentoterra."L'Emilia-Romagna si candida a diventare una Data Valley di livello internazionale. Al Tecnopolo di Bologna è già attivo il Centro Meteo e nelle prossime settimane inaugureremo Leonardo, il supercomputer che metteremo al servizio del Paese e dell'Europa per competere alla pari con i colossi mondiali dei big data, come Usa e Cina", ha affermato, Presidente della Regione Emilia-Romagna, spiegando "nascerà una cittadella internazionale della scienza dell'innovazione, che rafforza la Rete regionale dei Tecnopoli e dell'Alta tecnologia, in grado di attrarre circa 1.500 ricercatori da tutto il mondo".