Eventi e scadenze del 30 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Giovedì 30/04/2026

Appuntamenti:

Madrid Forum 2026 - 40th European Gas Regulatory Forum - Sede della CNMC, Alcalá 47, Madrid - Organizzatore: Commissione europea e Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); si tratta della 40ª edizione del forum regolatorio sul gas europeo (da mercoledì 29/04/2026 a giovedì 30/04/2026)

Banca d'Italia - Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; Altre Istituzioni finanziarie; Conti finanziari settoriali; Operazioni delle Amministrazioni pubbliche

09:30 - Summit Salute e sicurezza alimentare, COLDIRETTI - Palazzo Rospigliosi, Roma - Incontro tra i vertici di Coldiretti e Olivér Várhelyi, Commissario europeo per la salute e il benessere degli animali. Tra gli interventi, il Segretario Generale Coldiretti Vincenzo Gesmundo, Luigi Scordamaglia, Capo Area Mercati, Internazionalizzazione e Politiche Europee, Antonio Gasbarrini, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Aletheia e Direttore Scientifico Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS e Ettore Prandini, Presidente Coldiretti

11:00 - CNR - 40 anni di Internet in Italia - Auditorium dell'Area della Ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa - Evento organizzato dall'Istituto di informatica e telematica del CNR (Cnr-Iit) in occasione dei 40 anni dal primo collegamento italiano a Internet. Tra gli ospiti, Andrea Lenzi (Presidente del CNR), Massimo Inguscio (Presidente di ENIquantic), Martina Ottavi (Head of Quantum Communication Systems Solutions and Technologies presso Thales Alenia Space) e Franco Bernabè (Presidente del CDA dell'Università di Trento)

11:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Pontedera - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente alla celebrazione della Festa del Lavoro e visiterà l'azienda Piaggio

13:00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali

14:15 - BCE - Termine della Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi

14:45 - BCE - Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde

Titoli di Stato:

Tesoro - Regolamento BOT

Aziende:

Air France-Klm - Risultati di periodo: Presentazione Risultati 1° trimestre 2026 - ore 9.30

Apple - Risultati di periodo

Arcelormittal - Risultati di periodo

BasicNet - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

BFF Bank - Assemblea: Progetto di bilancio d’esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Bristol Myers Squibb - Risultati di periodo

Caterpillar - Risultati di periodo

Cellularline - Assemblea: Bilancio

CNH Industrial - Risultati di periodo

Com.Tel - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio e presentazione del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2025

Doxee - Assemblea: Bilancio

Eli Lilly - Risultati di periodo

Finanza.Tech - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025

First Solar - Risultati di periodo

Garofalo Health Care - Assemblea: Bilancio

Hyatt Hotels - Risultati di periodo

Interpump - Assemblea: Bilancio

Intesa Sanpaolo - Assemblea: Approvazione del bilancio d’esercizio 2025 della Capogruppo e della proposta di destinazione dell’utile d’esercizio - (unica convocazione)

Inwit - Assemblea: Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione

ITway - CDA: Bilancio

Lottomatica - Assemblea: Approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2025 - unica convocazione

Lucisano Media Group - Assemblea: Bilancio

Mastercard - Risultati di periodo

Merck - Risultati di periodo

Next Re - Assemblea: Approvazione del Bilancio al 31.12.2025

Prada - Risultati di periodo: Q1 Revenue

Prysmian - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo

SanDisk - Risultati di periodo

Softlab - CDA: Bilancio

Stellantis - Appuntamento: Live webcast e conference call - CDA: Risultati del primo trimestre 2026

T.RowePrice - Risultati di periodo

11:00 - Solid World Group - Assemblea: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Nomina del Consiglio di Amministrazione; Integrazione del Collegio Sindacale - prima convocazione, e, occorrendo, per il 4 maggio 2026 seconda convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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