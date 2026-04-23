Seri Industrial, ricavi trimestrali scendono a 41,5 milioni di euro. Pesa divisione Mobilità

(Teleborsa) - Seri Industrial , società quotata su Euronext Milan e operante nei settori della materie plastiche, degli accumulatori elettrici e della mobilità, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi pari a 41,5 milioni di euro, registrando una riduzione di 16,9 milioni di euro (-29%) rispetto al precedente periodo di riferimento.



Il decremento dei ricavi è attribuibile prevalentemente ai risultati della Divisione Mobilità Sostenibile. La società evidenzia che nel primo primo trimestre 2026 la somma de ricavi del settore Mobilità sostenibile (6 milioni di euro) e della variazione delle rimanenze di LIC-SML-PF1 (21 milioni di euro) ammonta complessivamente a 27 milioni di euro; una quota significativa di autobus è stata già prodotta e per la stessa si prevede la fatturazione nei mesi di aprile e maggio 2026, in coerenza con le tempistiche di consegna e collaudo dei mezzi.



Per il 2026, relativamente alla Divisione Mobilità Sostenibile, si prevede un contesto di mercato caratterizzato da maggiore complessità, a causa dei ritardi registrati nel processo di formalizzazione degli ordini e delle gare da parte delle amministrazioni pubbliche, nonché da dinamiche amministrative legate alla rendicontazione dei programmi di investimento nel trasporto pubblico.

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