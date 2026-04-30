CNH Industrial, utile primo trimestre crolla a 10 milioni di dollari con ricavi stabili

(Teleborsa) - CNH Industrial , colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha registrato un utile netto di 10 milioni di dollari per il primo trimestre 2026, con un utile per azione di 0,01 dollari, rispetto a un utile netto di 132 milioni di dollari e un utile per azione di 0,10 dollari nel primo trimestre del 2025. L'utile netto rettificato per il primo trimestre del 2026 è stato di 21 milioni di dollari, rispetto ai 132 milioni di dollari del primo trimestre del 2025.



I ricavi consolidati sono stati pari a 3,83 miliardi di dollari e le vendite nette delle attività industriali a 3,17 miliardi di dollari, entrambi in linea con il primo trimestre del 2025. Il flusso di cassa netto generato dalle attività operative è stato di 35 milioni di dollari e l'assorbimento del free cash flow delle attività industriali è stato di 589 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026. Confermate le previsioni per l'intero anno.



"Sebbene il primo trimestre abbia risentito della domanda storicamente bassa di macchinari agricoli in Nord America, di un contesto commerciale complesso e delle continue difficoltà in Brasile, la nostra performance è stata in linea con le aspettative - ha dichiarato il CEO Gerrit Marx - Il team ha mantenuto la disciplina gestendo attentamente la produzione, mantenendo stabili le scorte lungo tutta la filiera e ottenendo risultati positivi in ??termini di prezzo e costo del prodotto grazie all'efficienza operativa e al miglioramento della qualità".



"Riteniamo che il settore stia attraversando la fase più critica dell'attuale ciclo agricolo, presupponendo che le rotte commerciali globali rimangano aperte - ha aggiunto - Il nostro obiettivo principale rimane quello di posizionare CNH per la ripresa del mercato, supportando i nostri clienti con prodotti e tecnologie di alto livello e creando valore duraturo nel lungo periodo".

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