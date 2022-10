Boeing, trimestrale impattata da perdite per 2,8 miliardi nel settore Difesa

Boeing

(Teleborsa) -, società aeronautica statunitense produttrice di velivoli per uso civile e militare, ha registrato undeldi 16 miliardi di dollari (in aumento del 4% rispetto allo stesso periodo del 2021 e a un livello inferiori rispetto alle attese degli analisti per 17,8 miliardi di dollari), unadi 5,49 dollari e unadi 6,18 dollari. I risultati del terzo trimestre riflettono l'aumento del volume commerciale e le perdite sui programmi di sviluppo della difesa a prezzo fisso. Boeing ha generato un flusso di cassa operativo di 3,2 miliardi di dollari.I ricavi della divisionesono infatti diminuiti a 5,3 miliardi di dollari (-20%) e il margine operativo è sceso al -52,7%, principalmente a causa di, guidati da costi stimati di produzione e catena di approvvigionamento più elevati, così come sfide tecniche."Continuiamo a fare passi da gigante nella nostra inversione di tendenza e rimaniamo concentrati sulle nostre prestazioni - ha affermato il- Abbiamo generato una forte liquidità nel trimestre e siamo. Allo stesso tempo, entrate e utili sono stati significativamente influenzati dalle perdite sui nostri programmi di sviluppo della difesa a prezzo fisso. Siamo assolutamente concentrati sulla maturazione di questi programmi, sull'attenuazione dei rischi e sulla realizzazione per i nostri clienti e le loro importanti missioni".