China Airlines investe 7,8 miliardi di dollari in nuovi aeromobili

(Teleborsa) - China Airlines
ha annunciato un investimento di 7,8 miliardi di dollari
destinato al programma di rinnovo e potenziamento della propria flotta di aeromobili widebody
. E’ stato previsto l’acquisto di cinque esemplari di Airbus
A350-1000, altrettanti di Boeing
777-9, quattro nella versione 777-8F e due 777F.
China Airlines impiega già largamente gli aeromobili della famiglia A350, mentre i Boeing 777-9 andranno a rimpiazzare i vecchi modelli in servizio consentebdo di espanderne l’impiego sulle rotte caratterizzate da domanda di viaggio in crescita.(Foto: Gary Lopater su Unsplash )