Taiwan stanzia 40 miliardi di dollari per la difesa

(Teleborsa) - Taiwan
introdurrà uno stanziamento supplementare per la difesa
nel budget del valore 40 miliardi di dollari
(circa 1,25 trilioni di dollari taiwanesi), confermando la sua determinazione a difendersi dalla crescente minaccia della Cina
, che considera la Provincia autonoma di Taiwan come un suo territorio.
La conferma dell'extra-budget per la difesa arriva dal Presidente taiwanese Lai Ching-te
, dopo la presa di posizione del Presidente cinese Xi Jinping
in un colloquio telefonico con il leader statunitense Donald Trump. Xi ha infatti ribadito la posizione di Pechino
, che pretende la restituzione di Taiwan alla Cina
ed ha sottolineato che il "ritorno" di Taiwan "è parte integrante dell'ordine internazionale del dopoguerra"."Non c'è spazio per compromessi sulla sicurezza nazionale", ha dichiarato Lai
in una conferenza stampa, aggiungendo "la sovranità nazionale e i valori fondamentali della libertà e della democrazia sono il fondamento stesso della nostra nazione."Taiwan sta tentando di porre rimedio alle richieste di Washington
di spendere di più per la propria difesa, dopo che ad agosto il Presidente Lai aveva confermato di voler aumentare le spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2030.