Taiwan stanzia 40 miliardi di dollari per la difesa

(Teleborsa) -introdurrà unonel budget del valore(circa 1,25 trilioni di dollari taiwanesi), confermando la sua determinazione a, che considera la Provincia autonoma di Taiwan come un suo territorio.La conferma dell'extra-budget per la difesa arriva dal, dopo lain un colloquio telefonico con il leader statunitense Donald Trump. Xi ha infatti ribadito la posizione di, che pretende laed ha sottolineato che il "ritorno" di Taiwan "è parte integrante dell'ordine internazionale del dopoguerra".in una conferenza stampa, aggiungendo "la sovranità nazionale e i valori fondamentali della libertà e della democrazia sono il fondamento stesso della nostra nazione."di spendere di più per la propria difesa, dopo che ad agosto il Presidente Lai aveva confermato di voler