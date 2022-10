BCE, Lagarde difende stretta su tassi: stabilità prezzi essenziale per prosperità economia

(Teleborsa) - "e c'è ancora lavoro da fare. Quello ripetiamo oggi è che. La forward guidance non è utile ora, viste le grandi incertezze. In ogni caso, facciamo progressi sul ritiro dell'accomodamento monetario, il processo di normalizzazione continua e a un certo punto dovremo identificare il tasso che ci consente di raggiunger l'obiettivo di inflazione". Lo ha affermato, presidente della Banca centrale europea (BCE) nella conferenza stampa che ha seguito l'odierna decisione sui tassi . Francoforte, come da attese, hachiave, per riportare sotto controllo un'inflazione che ha raggiunto il 9,9% a settembre nell'eurozona.Andando avanti, "guarderemo soprattutto a tre fattori precisi: in primis, all', che tiene conto dell'andamento dell'economia e anche delle prospettive di recessione; in secondo luogo, prenderemo in considerazione le, perché abbiamo già innalzato i tassi di 200 punti base nelle ultime riunioni; infine, guarderemo aidella politica monetaria, perché ogni decisione che facciamo non ha effetti immediati, ma c'è un tempo perché venga trasmessa".Analizzando, la numero uno della BCE ha detto che "è probabile che l'attività economica nell'area euro sia notevolmente rallentata nel terzo trimestre dell'anno e prevediamo une all'inizio del prossimo".Per quanto riguarda, ha detto che "per un lungo periodo". Per limitare il rischio di alimentare l'inflazione, "leper proteggere l'economia dall'impatto dei prezzi elevati dell'energia dovrebbero essereai più vulnerabili - ha detto Lagarde - I responsabili politici dovrebbero fornire incentivi per ridurre il consumo di energia e rafforzare l'approvvigionamento energetico. Allo stesso tempo, i governi dovrebbero perseguire politiche fiscali che dimostrino il loro impegno a ridurre gradualmente gli elevati indici del debito pubblico"."Nello stato attuale di incertezza e con una recessione possibile,- ha aggiunto - Noi siamo determinati a raggiungere la stabilità dei prezzi, e non c'è nessuna esitazione si questo fronte. Abbiamo un, e spieghiamo loro il nostro mandato sull'inflazione"."La Banca centrale deve concentrarsi sulla stabilità dei prezzi - ha ribattuto a chi le faceva notare leall'azione della BCE - Questo significa che siamo insensibili al rischio di recessione? Ovviamente no, e siamo preoccupati per i cittadini più vulnerabili, più colpiti non sono da una potenziale recessione ma anche dall'alta inflazione. Crediamo che. Le prospettive di recessione saranno ovviamente prese in considerazione al prossimo meeting, quando avremo dati più aggiornati".Lagarde haa una domanda sulle critiche arrivate da, ripetendo che la BCE deve rimanere concentrata sull'inflazione e che comunque le sue decisioni hanno un certo ritardo nell'applicazione.A chi le chiedeva un commento anelle scorse settimane, pur non rispondendo direttamente alla domanda, ha affermato: "Siamo attenti a quello che avviene in nazioni vicine e".Durante il meeting, ha svelato durante la conferenza stampa, "", ossia il Transmission Protection Instrument, uno strumento volto a sostenere la trasmissione della politica monetaria della BCE in tutti i paesi dell'Eurozona.Il consiglio della BCE ha deciso "che aaffronterà la discussione e deciderà i principi-chiave" per la riduzione del, dando così il via all'inversione del quantitative easing e alla riduzione del suo bilancio, ha affermato Lagarde.