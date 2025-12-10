BCE, Villeroy vede tassi al livello attuale. Incertezza in Francia "sta costando caro"

(Teleborsa) - "Ritengo che la scelta più saggia sarebbe probabilmente mantenere (invariati) i tassi
". Lo ha affermato Francois Villeroy de Galhau
, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Europe 1-CNews.
Pur lamentando l'instabilità politica del paese, il Governatore della Banca di Francia ha sottolineato che "possiamo ancora credere nella Francia
", riferendosi ai "punti di forza economici" del paese.
"L'incertezza ci sta costando caro
- ha comunque riconosciuto - Un anno fa, molti temevano una recessione. Fortunatamente, l'abbiamo evitata, ma con una crescita dell'1% non è sufficiente. È resiliente, ma insufficiente" per affrontare le difficoltà finanziarie del paese. "Secondo una stima, l'incertezza nazionale e internazionale ci sta costando circa 0,5 punti percentuali di crescita. È molto! E la quota interna di questa cifra è di almeno 0,2 punti percentuali - ha aggiunto - Quindi, se riusciamo a uscirne con una solida strategia fiscale e stabilità politica, possiamo sperare di ottenere 0,2 punti percentuali di crescita il prossimo anno".
"E a lungo termine, dobbiamo cercare di ripristinare questa fiducia
- ha detto Villeroy - Perché? Perché l'incertezza è il principale nemico della crescita, poiché le imprese investono meno e le famiglie risparmiano di più".