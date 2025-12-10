BCE, Villeroy vede tassi al livello attuale. Incertezza in Francia "sta costando caro"

(Teleborsa) - "Ritengo che la". Lo ha affermato, governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della BCE, in un'intervista a Europe 1-CNews.Pur lamentando l'instabilità politica del paese, il Governatore della Banca di Francia ha sottolineato che "", riferendosi ai "punti di forza economici" del paese."L'- ha comunque riconosciuto - Un anno fa, molti temevano una recessione. Fortunatamente, l'abbiamo evitata, ma con una crescita dell'1% non è sufficiente. È resiliente, ma insufficiente" per affrontare le difficoltà finanziarie del paese. "Secondo una stima, l'incertezza nazionale e internazionale ci sta costando circa 0,5 punti percentuali di crescita. È molto! E la quota interna di questa cifra è di almeno 0,2 punti percentuali - ha aggiunto - Quindi, se riusciamo a uscirne con una solida strategia fiscale e stabilità politica, possiamo sperare di ottenere 0,2 punti percentuali di crescita il prossimo anno"."E a lungo termine,- ha detto Villeroy - Perché? Perché l'incertezza è il principale nemico della crescita, poiché le imprese investono meno e le famiglie risparmiano di più".