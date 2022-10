Campari conferma guidance dopo 3° trim in crescita organica a doppia cifra

Campari

(Teleborsa) -, società che fa parte del FTSE MIB ed è attiva nel campo delle bevande, ha chiuso idel 2022 conpari a 2.005,7 milioni di euro, in aumento del +27,3% a valore, con una variazione organica pari al +19,0% (+18,6% nel terzo trimestre). L'è stato negativo a -0,2%, mentre l'positivo a +8,5% (pari a 133,5 milioni) è dovuto principalmente alla forza del dollaro statunitense.La società sottolinea che nel terzo trimestre è proseguita la forte crescita organica a doppia cifra, grazie alla dinamica molto robusta dei brand e all'effetto prezzo. "In particolare, la performance è stata guidata dagli, beneficiando anche di, nonché dai brown spirits", viene eviodenziato.L'è stato pari a 557,8 milioni di euro, 27,8% delle vendite, con una variazione totale pari al +33,4%. Crescita organica del +19,5% rispetto ai primi nove mesi 2021. L'è stato pari a 452,7 milioni di euro, in crescita del +32,7% (rettificato pari a 483,3 milioni, in crescita del +40,8%)."Nel complesso, ladurante la stagione chiave estiva grazie alla dinamica molto positiva dei brand, alla continua forza del canale on-premise e alle condizioni meteorologiche favorevoli, nonché all'impatto iniziale degli aumenti di prezzo, che sono stati attuati con successo durante i nove mesi - ha commentato il- Guardando al resto del 2022, rimaniamo fiduciosi sulla dinamica positiva del business con la sovra performance dei nostri marchi chiave rispetto ai mercati di riferimento grazie alla forza dei brand"."Nel complesso, nonostante la diluizione della marginalità nel terzo trimestre dovuta all'atteso incremento dell’inflazione sul costo del venduto e al mix di vendite meno favorevole,su base annuale", ha aggiunto.