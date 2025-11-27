Golden Goose, crescita a doppia cifra in tutte le aree geografiche

(Teleborsa) - Golden Goose Group
, azienda leader specializzata in sneakers, abbigliamento e accessori di lusso, ha chiuso i primi nove mesi al 30 settembre 2025, con una crescita costante dei ricavi, con un’accelerazione del canale Direct-to-Consumer (“DTC”) nel terzo trimestre.
Nel dettaglio, i ricavi netti sono stati pari a 517,1 milioni (+13%1, vs 9M 2024), a conferma di un altro trimestre di crescita redditizia e ininterrotta. I ricavi netti Direct-to-Consumer (DTC) sono saliti del 21% (pari al 79% dei ricavi netti, vs 74% nei 9M 2024), trainati da nuove aperture retail e da una performance like-for-like (LFL) a doppia cifra. Aree geografiche
: crescita a doppia cifra in tutte le regioni. EMEA e APAC +15%, Americhe +10% nei 9M 2025.
L'EBITDA rettificato
è pari a 173,6 milioni, (+7% a/a, con margine EBITDA al 33,6%).Liquidità, leva finanziaria
: cassa pari a €92 milioni e leva finanziaria netta a 2,7x2 al 30 settembre 2025.Silvio Campara, Amministratore Delegato
del Gruppo Golden Goose, ha commentato: “Golden Goose ha registrato un altro trimestre di crescita a doppia cifra in tutte le aree geografiche, a conferma della resilienza del nostro modello di business
e della risonanza globale del brand. Spinti da un’ulteriore accelerazione del DTC, abbiamo conseguito un altro trimestre di crescita redditizia e ininterrotta
. Abbiamo ampliato la rete retail con aperture senza eguali, da Tokyo a Chengdu, celebrato icone come la Super-Star, lanciato una nuova silhouette di sneaker e inaugurato a Milano la Golden Goose Arena – un luogo in cui sport, cultura e community si incontrano. Guardando avanti, Golden Goose è ben posizionata per portare la Co-Creation a nuovi livelli e continuare a connettersi con la
nostra Golden Community globale. Come sempre, il mio più sentito ringraziamento va alla nostra Golden Family per aver reso tutto questo possibile".