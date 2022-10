eVISO, assemblea approva bilancio al 30 giugno 2022

eVISO

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale per il trading delle commodities fisiche, ha. Nell'esercizio luglio 2021 - giugno 2022, eVISO ha raggiunto un valore della produzione pari a circa 209,6 milioni di euro (+173%, un EBITDA a 4,8 milioni euro (+46%), un risultato netto positivo di 1,8 milioni di euro, al lordo del "contributo su extra-profitti", in crescita del 38%, e un risultato netto negativo pari a 1,1 milioni di euro, dopo il "contributo su extra-profitti" straordinario e non deducibile per 2,9 milioni di euro.I soci hanno deliberato di, pari ad 1.103.131 euro, mediante corrispondente importo da trarre dalla riserva straordinaria. Inoltre, hanno conferito al CdA l'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di