Eni, utile netto adjusted 9 mesi a 10,8 miliardi. Descalzi: risultati positivi grazie a business esteri

Eni

(Teleborsa) -i dell'annoha registrato undi 10.808 milioni, con un aumento di 8.178 milioni rispetto ai nove mesi del 2021 (+311%).è stato pari a 3.730 milioni evidenziando un "significativo incremento" rispetto a 1.431 milioni del terzo trimestre 2021, "per effetto di una migliore performance underlying e dell'incremento dei risultati delle società valutate con il metodo del patrimonio netto, joint venture e collegate" (+533 milioni rispetto al terzo trimestre 2021)., ilprima del capitale circolante al costo di rimpiazzo adjusted è stato pari a 5,47 miliardi, spiega la società mentre nei nove mesi il flusso di cassa di 16,27 miliardi, raddoppiato rispetto al periodo di confronto, ha finanziato capex organici di 5,5 miliardi, aumentati del 35% a seguito dell'apprezzamento del dollaro Usa e delle azioni pianificate post-lockdown, rendendo disponibile un free cash flow organico di 9,3 miliardi di euro per finanziare i fabbisogni di capitale circolante e il ritorno agli azionisti.Pagata a settembre la prima rata deldi 0,22 euro per azione, con un esborso di 751 milioni. La seconda rata di pari importo sarà pagata il 23 novembre.(ante Ifrs 16) al 30 settembre scorso è sceso a 6,4 miliardi, in riduzione di 2,54 miliardi rispetto al 31 dicembre 2021.

"Rispetto all'utile netto consolidato di bilancio dei nove mesi 2022 pari a 13,26 miliardi" - precisa Eni nella nota dei conti - "che tiene conto principalmente dello stanziamento del contributo straordinario per il settore energia".Nel terzo trimestre 2022, ", abbiamograzie principalmente alla robusta performance dei nostri business internazionali - ha affermatocommentando i conti del terzo trimestre -. Nei nove mesi abbiamo integralmente coperto con l'autofinanziamento gli investimenti e i ritorni di cassa agli azionisti e siamo stati in grado di ridurre il leverage al livello di 0,11, quasi dimezzandolo rispetto alla fine dello scorso anno"."In un contesto di elevata volatilità e incertezza nei mercati, Eni ha continuato ad assicurare gli approvvigionamenti energetici cruciali per le nostre economie, portando avanti al contempo il percorso di decarbonizzazione - spiega l'Ad del gruppo petrolifero -. Già dal prossimo inverno saremo in grado di rimpiazzare il 50% dei flussi di gas russoe sulla nostra crescente presenza nel business Gnl"."La nostra strategia di decarbonizzazione raggiunge nuovi traguardi fondamentali - ha continuato il top manager -.superando i 2 Gw. Il nostro business di Sustainable Mobility cresce in scala e dimensioni facendo leva su un modello innovativo di integrazione verticale con il nascente agri-business per la fornitura di materie prime sostenibili alle nostre bioraffinerie".Sulla base "delle informazioni al momento disponibili, la valutazione del management sui possibili rischi e incertezze nello scenario e assumendo nessuna significativa interruzione nei flussi di gas dalla Russia", Eni stima circa 750 milioni di boe (barili di petrolio equivalente) di nuove risorse esplorative attese nel 2022. La produzione di idrocarburi è stimata a "1,63 milioni di boe al giorno, in linea con la precedente indicazione di 1,67 milioni di boe/giorno una volta rettificata per la più ampia forza maggiore relativa principalmente alla Nigeria, minore contributo del Kazakhstan dovuto a eventi imprevisti presso Kashagan, nonché minore apporto di Norvegia; tale previsione assume lo scenario Eni per il riferimento Brent aggiornato a 100 dollari al barile".