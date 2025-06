Eni, accordo per ingresso fondi Ares in Plenitude con il 20%

Eni

(Teleborsa) -ha firmato l’accordo con i fondi Alternative Credit di Ares Management (Ares), affiliati del principale gestore globale di investimentiAres Management Corporation (NYSE: ARES), per la cessione di una partecipazione in Plenitude pari al 20% del capitale sociale, per unL’operazione è basata su un, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro.L’accordo con Ares, spiega una nota di Eni, rientra nel quadro dello sviluppo del modello satellitare di Eni e segue l’acquisizione di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Plenitude da parte del fondo di investimento Energy Infrastructure Partners., ha commentato: “L’accordo annunciato oggi conferma la grande attrattività del modello di business di Plenitude, una delle nostre società satellite costituita pochi anni fa per valorizzare al meglio una parte dei nostri asset a elevato potenziale, creare sempre più valore e contribuire ai nostri obiettivi di azzeramento netto delle emissioni Scope 3. Accogliamo oggi unfutura.”, ha commentato: “Sono lieto di dare il benvenuto in Plenitude al nuovo azionista Ares, uno dei principali fondi di investimento al mondo. Oggi viene nuovamente riconosciuta la qualità del nostro approccio, che coniuga sostenibilità economica e ambientale in un modello di business integrato e proiettato al futuro del mondo dell’energia.e diventa parte del nostro percorso di crescita che, giorno dopo giorno, realizziamo con tenacia e convinzione”.“Plenitude è un’azienda leader nell’ambito della transizione energetica, con un modello di business distintivo e uno straordinario track record di crescita e redditività” ha dichiarato. “Siamonel raggiungimento dei suoi importanti obiettivi di sostenibilità e finanziari, collaborandocon il suo management e con Eni in questo nuovo ed entusiasmante percorso”.Il completamento dell’operazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.L’operazione, si legge in una nota di Plenitude, permette di consolidare ulteriormente il valore di mercato di Plenitude, "a conferma dellasolidità del modello di business della Società che integra produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di energia e servizi energetici a famiglie e ad imprese, e soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica".