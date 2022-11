Paramount Global pesante dopo la trimestrale

Paramount Global

(Teleborsa) - Pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,46%.La società ha comunicato risultati per ilche hanno evidenziato un calo deglida 465 milioni di dollari, pari a 69 centesimi per azione, a 153 milioni (21 centesimi per azione). Su base rettificata l'EPS si è dimezzato da 76 a 39 centesimi, contro i 45 centesimi del consensus.sono, invece, aumentati a 6,92 miliardi dai 6,61 dello stesso periodo di un anno prima. Anche in questo caso però sotto i 7,08 miliardi delle stime degli analisti.Alla fine del trimestre glisono saliti a 46 milioni.