Wall Street debole con focus sulle trimestrali e in attesa della Fed

Eli Lilly

3M

Tesla

Paramount Global

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con gli investitori che valutanocon potenziali effetti sulle scelte della Federal Reserve, la cui riunione si concluderà domani sera. Scontato l'esito, con i tassi che resteranno fermi, mentre saranno attentamente osservati i toni che la banca centrale sceglierà per il comunicato e per la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, che potrebbero farsi più restrittivi di quanto indicato finora.Sul fronte macroeconomico, è aumentato più delle attese ilnegli Stati Uniti nel 1° trimestre del 2024. Più forti del previsto anche i dati suldi febbraio: l'indice FHFA elaborato dalla Federal Housing Finance Agency mostra un +7% su base annuale, mentre l'indice S&P Case-Shiller segna un +7,3%.Tra leprima della campanella,ha migliorato la guidance per l'intero 2024 dopo un primo trimestre sopra le attese,ha comunicato un utile rettificato in crescita del 21% nel primo trimestre, Coca-Cola ha migliorato le previsioni di vendite annuali.su(dopo i forti guadagni della sessione precedente), dopo che The Information ha scritto che il CEO Elon Musk ha licenziato due dirigenti senior e prevede di licenziare centinaia di altri dipendenti, e, dopo che il colosso dell'intrattenimento ha annunciato che il CEO Bob Bakish si è dimesso nel contesto delle trattative in corso su un potenziale accordo con Skydance Media.Guardando ai, scambia con un calo dello 0,40% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,26%, scambiando a 5.103 punti. Poco sotto la parità il(-0,39%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,18%).