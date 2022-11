Wizz Air prevede aumento capacità con domanda che resta forte

Wizz Air

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo ungherese, ha registratopari a 2.193,8 milioni di euro nei sei mesi al 30 settembre 2022 (ovvero il primo semestre dell'anno fiscale 2023), in aumento del 149,2% rispetto al primo semestre dello scorso esercizio. I ricavi dei biglietti passeggeri sono aumentati del 185,7% a 1.182,1 milioni di euro. I ricavi ancillari sono aumentati del 116,8% a 1.011,7 milioni di euro. L'è aumento del 32,5% a 217,8 milioni di euro, mentre laè stata di 384,3 milioni di euro (-120,9 negli stessi sei mesi dell'anno scorso)."Wizz Air ha ottenutodell'anno fiscale, dopo un primo trimestre difficile dal punto di vista operativo - ha commentato il- Le entrate nella prima metà dell'anno fiscale sono state sostanzialmente superiori a quelle dello stesso periodo dell'anno scorso e sono aumentate del 31% rispetto allo stesso periodo pre-COVID-19. Per il secondo trimestre, le entrate sono aumentate del 41% rispetto allo stesso periodo pre-COVID-19"."Mentre ci avviciniamo alla stagione invernale 22/23, ci stiamo attrezzando per operare con una(normalizzato per l'impatto del COVID-19 a febbraio-marzo 2020)", ha aggiunto.