Elica, Intesa conferma Buy e lima target price

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 3,7 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina, mantenendo ilsul titolo a "". La revisione della raccomandazione arriva dopo la diffusione dei risultati del primi nove mesi dell'anno "Nonostante un mercato di riferimento debole,, in particolare lehanno consentito di sterilizzare 50 milioni di euro di costi aggiuntivi per andamenti inflazionistici, mantenendo così un margine EBITDA sostanzialmente in linea con i 9 mesi 2021", hanno scritto gli analisti."Per il 2023, in uno scenario incerto, il management vede ricavi in leggera crescita e margine EBIT in miglioramento anno su anno, con iche hanno più che compensato le tendenze inflazionistiche su materie prime, energia e costo del lavoro", hanno aggiunto.