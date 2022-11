Messina (Intesa): da Vigilanza verifiche continue, ma rapporti con BCE sono buoni

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - "I. Indubbiamente l'attività di supervisione in questa fase ha aspetti di pressione e verifiche continue sull'operato della banca in termini di rischi potenziali, prospettive di crescita e procedure utilizzate, ma a". Lo ha affermatodi, durante una conferenza stampa di commento ai risultati dei primi nove mesi del 2022 Le parole sul rapporto con la Banca centrale europea sono arrivate in risposta a una domanda che riguardava indiscrezioni di Bloomberg su unadei Francoforte, in quanto alcune richieste dei regolatori sarebbero irragionevoli e l'interferenza nella gestione degli istituti sarebbe eccessiva."Indubbiamente non devono essere oltrepassate queste condizioni in cui operiamo oggi - ha aggiunto Messina - ma oggi le condizione sono ancora accettabili, quindi".