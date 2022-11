Unicredit sottoscrive interamente minibond C.M.M. per 1,5 milioni euro

Unicredit

(Teleborsa) -, azienda specializzata nella realizzazione di carpenteria e costruzioni meccaniche, ha perfezionato l’emissione di unIl prestito, assistito dalla, ha una durata di 6 anni e punta a sostenere gli obiettivi di crescita dell’azienda sia a livello produttivo che a livello sociale. Il finanziamento sarà utilizzato per i progetti di sviluppo di C.M.M.: l’ampliamento della capacità produttiva, la digitalizzazione, l’analisi energetica e installazione di impianto fotovoltaico tarato al sostentamento del proprio fabbisogno.L'aziendaper la fornitura conto terzi die vanta clienti importanti a livello nazionale ed internazionale nei settori delle Macchine Utensili, dell’Energia, del Riciclo, della Siderurgia e dell’Impiantistica. Oltre a possedere moltel'azienda ha ottenuto anche lanell’ambito della norma EN 1090-EXC3, che dà la possibilità di realizzare opere considerate ad alto rischio come parti di Dighe, Ponti e altro. L’azienda ha adottato negli ultimi anni anche ilal fine di aumentare la trasparenza del proprio operato., Ad della C.M.M., ha dichiarato "aver avuto la possibilità di utilizzare lo strumento finanziario del Minibond per investire nel nostro lavoro è per noi un vanto ed è stato possibile grazie ai risultati ottenuti dall’impegno quotidiano di tutti i collaboratori della nostra società"."Supportiamo le imprese lombarde offrendo loro forme alternative di finanziamento degli investimenti, come i minibond, segmento in cui UniCredit è leader in Italia", ha affermato, Regional Manager Lombardia di UniCredit, ricordando "attraverso lo strumento del minibond, mobilitiamo importanti risorse a favore delle Pmi italiane incoraggiando e agevolando la transizione del nostro sistema imprenditoriale verso forme alternative di finanziamento degli investimenti".