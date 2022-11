Palantir, ricavi crescono del 22% in 3° trim. Guidance confermata

Palantir Technologies

(Teleborsa) -, società di software statunitense che lavora anche per l'esercito USA e la CIA, ha registratoin crescita del 22% anno su anno a 478 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2022. Le entrate statunitensi sono cresciute del 31% anno su anno a 297 milioni di dollari. Inegli Stati Uniti sono cresciuti del 53% a/a. Lesono cresciute del 23% a/a.L'è stato di 81 milioni, che rappresenta un margine del 17%. Laè stata di 123,9 milioni di dollari, o 6 centesimi per azione. Su base rettificata, la società ha guadagnato 1 centesimo per azione nel trimestre."Abbiamoin questo trimestre e prevediamo di concludere l'anno in modo positivo, anche di fronte alla continua forza del dollaro", ha affermato Alexander Karp, co-fondatore e amministratore delegato.Per l'intero anno 2022, Palantirdi 1,9-1,902 miliardi di dollari nonostante un impatto valutario negativo di 6 milioni rispetto alla stima del trimestre precedente. Escludendo tale impatto, è atteso un fatturato per l'intero anno 2022 di 1,906-1,908 miliardi di dollari. Allo stesso tempo, la società hatra 384 e 386 milioni di dollari.