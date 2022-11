Unicredit, FT: contrasto con BCE su piano dividendi e presenza in Russia

UniCredit

Unicredit

(Teleborsa) -si muove in ribasso dopo leper quanto riguarda i piani di restituire contanti agli azionisti e per la sua mancata uscita dalla Russia.La BCE avrebbe contestato l'impegno di UniCredit a distribuire 16 miliardi di euro agli azionisti entro il 2024, affermando che la mossa sarebbe contraria alla guidance ufficiale secondo cui "le", secondo quanto riportato nel weekend dal Financial Times.Inoltre, la BCE considererebbe ladi UniCredit come unae ha fatto pressioni affinché la banca si ritiri dal paese. UniCredit è una delle due banche europee, insieme all'austriaca Raiffeisen, a mantenere grandi attività nel paeseLa banca guidata da Andrea Orcel non sarebbe l'unica in conflitto con la BCE. Secondo un resoconto di Bloomberg di venerdì scorso , istanno segnalando una, in quanto credono che alcune richieste dei regolatori siano irragionevoli e che l'interferenza nella gestione degli istituti sia eccessiva.Si muove al ribassocon i prezzi allineati a 12,72 Euro, per. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 12,56 e successiva a 12,4. Resistenza a 12,82.