FinDynamic e Open-es insieme per una Supply Chain Finance Sostenibile

(Teleborsa) -, azienda leader della, annuncia la collaborazione con, l'iniziativa di sistema per lo sviluppo sostenibile delle filiere produttive. L'accordo si pone l'obiettivo di promuovere un approccio sempre più integrato e sinergico tra mondo finanziario e industriale, attraverso un percorso di crescita e miglioramento delle performance ESG.FinDynamic, grazie alla sua piattaforma innovativa proprietaria, permette oggi a più di, e, attraverso questa collaborazione, accrescerà la propria proposta estendendo ai propri clienti l'accesso alla piattaforma Open-es, consentendo loro la misurazione, il miglioramento e la valorizzazione delle proprie performance di sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Anche le aziende capo-filiera avranno l'opportunità di unirsi ad Open-es, l'alleanza tra mondo finanziario, industriale e associativo, e utilizzare in maniera sinergica con la tecnologia Findynamic le informazioni e valutazioni ESG, premiando, attraverso sistemi di rewarding, i fornitori più sostenibili e offrendo loro l'opportunità di accedere a soluzioni finanziarie vantaggiose e collegate alle performance di sostenibilità.L'accordo va nella direzione tracciata dall'ecosistema Open-es, per creare un network di soluzioni integrate che semplifichino il percorso di misurazione e valorizzazione dei dati ESG, ottimizzando la condivisione con il sistema industriale e finanziario e agendo a supporto dello sviluppo sostenibile del mondo imprenditoriale."La collaborazione con Open-es ci permette di perseguire una delle nostre aspirazioni principali: valorizzare la sostenibilità di filiera e permettere alle grandi aziende di supportare i propri fornitori, stringendo rapporti di fiducia reciproca basati sulla condivisione dei valori" ha commentato, nata nel 2016 all'interno del Polihub, è la Fintech di riferimento in Italia nel settore della Supply Chain Finance. Con le sue soluzioni (Dynamic Discounting, Confirming, Factoring, etc.)FinDynamic è l'azienda leader in Italia per le soluzioni di Dynamic Discounting, con un market share superiore all'85%, più di 160 Capo filiera attivi e oltre 18.000 fornitori coinvolti.Le sue soluzioni sono fortemente integrate sia al sistema gestionale o software di tesoreria del capo filiera, che ai sistemi di gestione portafoglio degli istituti bancari., un'che riunisce il mondo industriale, finanziario e istituzionale per supportare attraverso unaUn'alleanza, avviata dacon, che oggi include importanti partner comeLa piattaforma gratuita e flessibile, consentirà a tutte le imprese di valutare il proprio profilo ESG, misurando le proprie performance su metriche standard riconosciute a livello internazionale e ottenere benchmark e piani di miglioramento personalizzati per intraprendere concretamente un percorso di sviluppo sostenibile.Questa iniziativa rappresenta un importante passo verso la creazione di una forte sinergia del sistema imprenditoriale, un'opportunità per vedere tutte le più importanti imprese industriali e finanziarie italiane e non solo collaborare per coinvolgere e supportare i rispettivi fornitori e clienti, in un percorso comune di miglioramento e valorizzazione della sostenibilità del nostro tessuto produttivo. Per saperne di più: openes.io, LinkedIn.