C&S Wholesale Grocers acquisirà SpartanNash per 1,77 miliardi di dollari

SpartanNash

Wells Fargo

(Teleborsa) -, leader nel settore delle soluzioni per la supply chain e della fornitura all'ingrosso di prodotti alimentari negli Stati Uniti, ha stipulato un accordo di fusione definitivo in base al qualeper un prezzo di acquisto di 26,90 dollari per azione in contanti, per un, incluso l'indebitamento netto presunto. Il prezzo rappresenta un premio del 52,5% rispetto al prezzo di chiusura di SpartanNash del 20 giugno 2025, pari a 17,64 dollari, e un premio del 42,0% rispetto al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni a 30 giorni al 20 giugno 2025. La transazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di entrambe le società.Ilin contanti di SpartanNash, precedentemente annunciato, pari a 0,22 dollari per azione ordinaria continuerà a essere pagato il 30 giugno 2025 agli azionisti registrati alla chiusura delle contrattazioni del 13 giugno 2025.Si prevede che la transazione si concluda, subordinatamente a determinate condizioni di chiusura consuete, tra cui, tra le altre cose, l'approvazione degli azionisti di SpartanNash e le approvazioni normative applicabili. C&S ha ottenuto lettere di impegno finanziario per la transazione.ha fornito un impegno di finanziamento tramite debito per la transazione.