Agricoltura, Inps: diminuiscono aziende (-1,6%) e lavoratori dipendenti (-1,5%)

(Teleborsa) - Il numero di aziende che occupanoè passato danel 2020 a 180.167 nel 2021, registrando, come lo scorso anno, un decremento pari a -1,6%; nel quinquennio 2017-2021 il numero di aziende con dipendenti è diminuito complessivamente del -4,2%. A livello regionale, nell’ultimo anno, il maggior decremento in percentuale si registra in Calabria con un -3,6%, mentre tra le regioni in controtendenza si evidenziano la Valle d’Aosta (+2,8%) e le Marche (+1,7%). Sono alcuni dei numeri contenuti all'interno dell'Osservatorio sul mondo agricolo pubblicato dall'Ildii passa da 1.049.336 nel 2020 a 1.033.075 nel 2021, con un decremento di circa 16.300 lavoratori, pari a -1,5%. Nel 2021 il numero di operai agricoli risulta tornato ad un valore analogo a quello del 2016, prima della crescita del biennio 2017-2018. Ilè l’area geografica che, con il 37,0%, presenta il maggior numero di lavoratori, seguita dalcon il 22,9%, dallecon il 16,4%, dalcon il 12,9% e dalcon il 10,8%.Le regioni in cui si concentra il maggior numero di lavoratori sono la(16,1%), la(14,1%), l’(9,2%) e la(9,0%). La classe d’età più numerosa nel 2021 risulta essere quella ‘50-54 anni’, in cui si trova il 12,1% dei lavoratori. Nelle classi d’età da 50 anni in poi si concentra più di un terzo (34,5%) dei lavoratori, mentre il 22,1% ha meno di 30 anni. Dal 2016 al 2021 la composizione per genere fa registrare un decremento della percentuale di donne sul totale dei lavoratori, dal 34,1% al 31,5%.Il numero dipassa da 441.179 nel 2020 a 436.689 nel 2021, con una diminuzione di circa 4.500 lavoratori, pari al -1,0%; tra le categorie di lavoratori autonomi, l’unica in aumento risulta essere quella degli Imprenditori Agricoli Professionali (IAP), che passa da 43.445 a 45.002, con un incremento pari a +3,6%. Dal 2016 ihanno avuto un continuo andamento decrescente, passando dai 418.614 lavoratori del 2016 ai 391.522 del 2021, facendo registrare una diminuzione complessiva pari a -6,4%. Tale categoria continua ad essere, comunque, nettamente prevalente, rappresentando l’89,7% del totale del 2021. I, trattandosi di un gruppo chiuso in ingresso, sono ormai vicini alla scomparsa: risultavano solo 165 nel 2021.Glievidenziano una tendenza in continua crescita, passando dai 35.423 lavoratori del 2016 ai 45.002 del 2021, facendo registrare un incremento pari al +27,0%. Nel 2021 più della metà dei lavoratori agricoli autonomi (50,4%) si trova nelle regioni del Nord. In particolare, il Nord-est è l’area geografica che, con il 28,0%, presenta il maggior numero di lavoratori agricoli autonomi, seguita dal Nordovest con il 22,4%, dal Sud con il 21,3%, dal Centro con il 16,6% e dalle Isole con il 11,7%. Insi concentra la maggior parte dei lavoratori agricoli autonomi, con 46.736 unità, pari al 10,7%, seguono il Veneto con 45.705 (10,5%), la Lombardia con 41.495 (9,5%) e l’Emilia-Romagna con 41.223 (9,4%). Prevalgono i lavoratori maschi (67,0%), con 292.539 lavoratori; nel 2016 la quota di maschi era più bassa (65,6%). La classe d’età modale nel 2021 risulta essere quella ‘55-59 anni’, con 62.357 lavoratori, pari al 14,3% del totale. Nelle classi d’età da 55 anni in poi si concentra il 48,3% dei lavoratori agricoli autonomi. L’età media dei lavoratori fa registrare un aumento, passando da 53,3 nel 2020 a 53,6 anni nel 2021.Il numero diè passato da 353.424 dell'anno 2020 a 352.625 del 2021, registrando una lieve diminuzione, pari a -0,2%. Nel periodo 2016-2018 il numero di aziende agricole autonome era aumentato di 4.544 unità, con un incremento pari a +1,3%. A livello regionale, nell’ultimo anno, il maggior decremento si registra in Molise (-3,0%), Abruzzo (-2,5%) e Umbria (-1,8%); le regioni in cui si registra il maggior incremento sono Lombardia (+2,6%) e Calabria (+1,8%).