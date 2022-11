Algowatt, cala utile 9 mesi. Ricavi +47%

Algowatt

(Teleborsa) - Idei primi nove mesi disono pari a Euro 20,8 milioni (Euro 14 milioni al 30/09/2021, +47,68%). L ’EBITDA si attesta a Euro 8 milioni con un incremento considerevole rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio (Euro -0,4 milioni al 30/09/2021).Ilè pari a Euro 4,2 milioni circa, con un miglioramento di Euro 8,1 milioni rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente (Euro -3,8 milioni al 30/09/2021). La variazione è imputabile in prevalenza al provento dell’atto transattivo sopra descritto.Ilsi attesta a Euro 3,8 milioni (Euro 3,4 milioni al 30 settembre 2021; in miglioramento del 10,1%). La società ricorda che il risultato al 30 settembre 2021 era stato positivamente influenzato dagli effetti dell’accordo di ristrutturazione con banche e obbligazionisti, che aveva comportato la rilevazione di un provento finanziario di oltre 8 milioni di euro.Il, dopo l’imputazione di imposte per Euro 1,1 milioni, è pari a Euro 2,7 milioni in diminuzione rispetto al corrispondente dato dell’esercizio precedente (Euro 4 milioni al 30/09/2021; -33%) per gli effetti sopra descritti.Laè pari a Euro 13,2 milioni (Euro 12,8 milioni al 31/12/2021; +5,73%), con un indebitamento suddiviso in quota a breve per Euro 1,6 milioni e quota a lungo per Euro 11,6 milioni.