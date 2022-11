Banca Ifis conferma guidance utile 2022 a 120 milioni

Banca Ifis

(Teleborsa) -, in occasione della presentazione di positivi risultati dei primi 9 mesi dell'esercizio , hadi euro per l'esercizio 2022, a dispetto del deterioramento del quadro macro-eocnomico e di: il decreto, che ha alzato la soglia di impignorabilità delle pensioni fino a 1000 euro da 750 euro, e la, che dovrebbe ridurre la raccolta di NPL sul fronte del recupero stragiudiziale, a causa di debitori più vincolati alla liquidità.Lo ha confermato il Ceodurante la conference call, assicurando chesui possibili impatti e che ladipenderà da un'analisi granulare del portafoglio NPL e dalle misure di mitigazione poste in essere dalla Banca.Il management ritiene tuttavia che "che facciano ritenere che ci possano essere significatividel Gruppo, tali da non permettere il raggiungimento del risultato netto atteso per l’esercizio".