Banca Ifis, Ernesto Furstenberg Fassio eletto Presidente

(Teleborsa) - Il CdA diha nominato Presidente, mentre il padreè stato designato Presidente onorario. Nato a Genova nel 1981, il nuovo Presidente della Banca è laureato nel 2008 in Giurisprudenza presso l’Università di Padova e successivamente ha conseguito il Master in Accounting, Auditing and Control presso l’Università Bocconi.dell’Istituto, imprimendo unfondata dal padre nel 1983 e specializzata in NPL e servizi per le PMI. Nell’ultimo biennio, Ernesto Fürstenberg Fassio si è fatto promotore di un processo diche ha portato alla nomina del nuovo Amministratore Delegato, Frederik Geertman, e di altri manager strategici.Il nuovo Presidente ha, con l’acquisto di sculture monumentali di artisti del XX e XXI secolo ed il lancio dell'osservatorio, che ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio del nostro Paese. Un focus anche sullo sport, grazie all'osservatorio, che si propone di esplorare la mobilità del futuro, ed all', che fotografa il valore dell’ecosistema dello sport italiano e il contributo allo sviluppo del Paese.Sotto la guida di Ernesto Furstenberg Fassio, la Banca ha intensificato anche, avviando nuove e importanti iniziative come, il Social Impact Lab che raccoglie tutte le iniziative promosse dalla Banca a favore delle comunità e dei territori, con particolare attenzione alla salute e alla ricerca medica e scientifica.Il nuovo presidente ha anche sostenuto, l’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite per accelerare la transizione sostenibile del settore bancario internazionale per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050.Grazie a queste iniziative,nel panorama economico-finanziario italiano come un modello di iper tutti gli stakeholder eespressione di una buona economia.