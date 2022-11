Racing Force, accordo con Maserati MSG Racing per Formula E

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha, che vedrà ilper l'impegno del team nel FIA Formula E World Championship.In particolare, Racing Force supporterà Maserati MSG Racing, che fisseranno standard prestazionali ancora più elevati grazie ad un aumento di potenza che renderà le monoposto in grado di raggiungere i 270 km/h. I piloti Maserati MSG Racing,, indosseranno la tuta da gara One SL, un modello al vertice del mercato che fa uso dei materiali più leggeri del settore."Siamo davvero orgogliosi di collaborare con Maserati MSG Racing, specialmente in un momento così importante in cui il team sta iniziando con Maserati un nuovo capitolo nella sua storia agonistica - ha commentato- OMP e Maserati MSG Racing condividono lo stesso desiderio di unire innovazione ed elevate performance nei propri progetti. Non vediamo l'ora di mettere a disposizione della squadra l'esperienza da noi maturata in questi anni nel campionato totalmente elettrico, supportandola in questa sfida, e perseguendo insieme gli obiettivi di sostenibilità nel motorsport".