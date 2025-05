Racing Force sale in Borsa con sorpresa positiva dalla diversificazione nella difesa

Racing Force

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, dopo che questa mattina ha annunciato di essersi aggiudicato, in partnership con il distributore olandese Condor Arnhem, un. Si tratta del primo contratto acquisito da Racing Force per il Police Riot Helmet sviluppato dal gruppo sotto il brand HPS (High Protection Systems) e presentato recentemente in eventi dedicati in Germania e USA."Pensiamo che il contratto possa prendere avvio nella seconda parte del 2025 per svilupparsi negli anni successivi, con un contributo non rilevante sui numeri del gruppo ma importante per iniziare a dare concretezza allo sviluppo dei progetti di diversificazione nella difesa/militare - commentano gli analisti di- La sorpresa positiva deriva anche dal fatto che, quando la società aveva previsto l'avvio di attività commerciali sia per il Gladiator (il casco per le forze speciali, atteso essere omologato e certificato per fine anno) che per il Police Riot Helmet (omologato nel 1Q25 ma atteso ricevere la certificazione per usi che prevedono l'utilizzo con maschera anti gas per fine anno)".Ottima la performance di, che si attesta a 4,6 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 4,647 e successiva a 4,787. Supporto a 4,507.