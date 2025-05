Racing Force, primo grande contratto per le forze dell'ordine con brand HPS

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, ha annunciato che, il suo marchio più recente creato per adattare e sviluppare tecnologie di sicurezza all'avanguardia nel motorsport in dispositivi di protezione della testa per le forze dell'ordine e la difesa, si è aggiudicato il suoHPS e Racing Force International, in collaborazione con Condor Arnhem, forniranno i. Non sono stati resi noti di dettagli economici dell'accordo."Abbiamo finalizzato un altro accordo all'interno dei nostri progetti di diversificazione, il primo nel campo delle forze dell'ordine, dove siamo ora presenti a pieno titolo - ha commentato l'- Questa notizia conferma in modo chiaro come le nostre tecnologie d'eccellenza derivate dal motorsport stiano generando ampio interesse anche nelle applicazioni per la difesa. Siamo solo all'inizio della significativa crescita che ci aspettiamo dai progetti di diversificazione nei prossimi anni".