USA: Repubblicani non sfondano, Biden respira. E annuncia: "Mi ricandido"

(Teleborsa) -

Alla fine, la tanto temuta (alla vigilia) "onda rossa" non c'è stata e Biden può tirare un sospiro di sollievo. I Repubblicani non sfondano nelle elezioni di Midterm negli Stati Uniti: la destra si appresta a conquistare la Camera, mentre il Senato è ancora in bilico, appeso alle tante gare "too close to call", talmente serrate da non poter essere decise.





Tanto basta al Presidente Usa per scongiurare il tonfo Dem pronosticato dai più alla vigilia che avrebbe complicato - non poco -il prossimo biennio alla Casa Bianca. "La gigantesca onda rossa non c’è stata", sottolinea Biden. Che aggiunge: "Abbiamo appena iniziato a lavorare sul nostro programma".



Biden snocciola misure e provvedimenti approvati dalla sua amministrazione in questi mesi rivendicando di aver preso "le decisioni giuste per il popolo americano", ha detto ancora. "Tornato dal G20 chiederò al Congresso di continuare a lavorare con impegno bipartisan contro l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia" ribadisce sottolineando di essere pronto a "lavorare con l’opposizione repubblicana".



L'inquilino della Casa Bianca ha anche aperto alla ricandidatura nel 2024: "La nostra intenzione è di correre di nuovo. Questa è sempre stata la nostra intenzione a prescindere dal risultato di queste elezioni", ha detto parlando della possibilità di correre di nuovo rivologo alla moglie Jill presente nella sala della conferenza stampa. Lanciando ancora il guanto di sfida al suo "storico" avversario Donald Trump, pronto anche lui a ricandidarsi: "farò in modo che non vinca di nuovo", assicura Biden.



Soprattutto perchè Trump sembra uscire indebolito dalla tornata, al netto dei tentativi di definirla "una grande serata". Dichiarazioni più di facciata che altro visto che uno degli indiscussi vincitori è l’italo-americano Ron DeSantis, riconfermato a valanga governatore della Florida, per molti il "futuro" del partito repubblicano a scapito proprio del tycoon che fa già sapere di essere pronto a rivelare "cose non belle" su DeSantis perché lo conosce "più di chiunque altro, forse più di sua moglie".