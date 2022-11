FAE Technology, Lanza: quotazione è traguardo volante, ora crescita per linee esterne

FAE Technology

(Teleborsa) - "Abbiamo chiamato, metafora chiara per gli appassionati di ciclismo. La quotazione è infatti un momento importante e c'è grande entusiasmo, ma anche la consapevolezza che". Lo ha detto a Teleborsadi, nel giorno della quotazione dell'azienda bergamasca a Piazza Affari. "Il momento è complesso, perchè gli scenari sia nel mercato dell'elettronica che in quello finanziario sono sfidanti, ma in entrambi i casi ce la stiamo cavando molto bene. Industrialmente stiamo andando molto forte e siamo riusciti a portare a termine questa", ha aggiunto.FAE Technology - specializzata in design, sviluppo, progettazione industriale, prototipazione e fornitura di soluzioni nel settore dell'elettronica integrata - rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 184 il numero delle società attualmente quotate suIn fase di collocamento ha4,5 milioni di euro, escludendo il potenziale esercizio dell'opzione di over-allotment. In caso di integrale esercizio dell'over-allotment, l'importo complessivo raccolto sarà di 5 milioni di euro. Ilal momento dell'ammissione è del 20% e ladi mercato allìIPO è pari a 22,5 milioni di euro."Siamo cresciuti in maniera importante dal punto di vista organico negli ultimi anni e abbiamo bisogno di associare a questo una- ha spiegato Lanza - L'azienda haper cui un'operazione straordinaria come l'apertura del capitale era opportuna". Inoltre, il gruppo "ha delle opportunità di investimento in Ricerca e Sviluppo significative, grazie alla membership con l'MIT e le partnership di alto livello con altre realtà, e quindi con nuove risorse potremo potenziarle ulteriormente".

FAE Technology è stataa Gazzaniga (BG) ad opera delcon il quale inizia la produzione di piccole serie di schede elettroniche. Il, anno nel quale l'impresa fatturava 2,5 milioni di euro. FAE ha chiuso il 2021 con un valore della produzione pari a 24,6 milioni di euro e un EBITDA di 2,7 milioni di euro. Il primo semestre di quest'anno ha visto un'ulteriore crescita, chiudendosi con un un valore della produzione pari a 18,1 milioni di euro e un EBITDA di 1,8 milioni di euro.Per quanto riguarda l', l'AD ha affermato che "l'obiettivo è identificare. Inizialmente in Italia, poiché il percorso di internalizzazione del nostro business ha una sua complessità, ma ormai iniziamo ad avere la dimensione e la struttura per poterci pensare".Partendo dallo sviluppo di proof of concept (PoC) e gestendo le fasi di progettazione e prototipazione sino alla produzione di serie di schede e sistemi elettronici, l'azienda è in grado diche sono interessati dalla pervasività della stessa. "Siamo un'azienda che tratta sia hardware che software, anche se la maggior parte dei ricavi viene dalla prima - ha detto Lanza - Anche se bisogna sottolineare che si stanno sempre più integrando in soluzioni embedded".Per sviluppare queste soluzioni c'è bisogno chiaramente di personale qualificato. "e il mismatch tra domanda e offerta è notevole. Contribuiamo ad abbassarlo con progetti di educazione, qualifica & riqualifica, progetti con le scuole, modelli di rectruiting innovativi - ha spiegato - Facciamo fatica a trovare le risorse, ma un po' meno della media del mercato, perchè".Inoltre, FAE si caratterizza per un focus sull'innovazione promuovendonell'hub di Kilometro Rosso, che si aggiunge ai due plant operativi nella zona industriale di Bergamo. Un altro passo importante è stato l'ottenimento della. "Lo spirito benefit c'è da tanti anni in azienda e crediamo che sia fondamentale per una società moderna che opera in costante connessione con altri player e stakeholder", secondo l'AD.