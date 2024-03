Alfonsino riduce perdita in 2023. Proposta di AuCap da 5 milioni di euro

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha chiuso il 2023 conpari a 4,3 milioni di euro, in diminuzione del 6% rispetto all'esercizio 2022. L'è negativo per 0,8 milioni di euro, in miglioramento del 56% rispetto a - 1,9 milioni al 31 dicembre 2022. Il Risultato Netto attesta unadi 1,4 milioni di euro, in miglioramento del 26% rispetto a quella annotata di 1,9 milioni relativa all'esercizio del 2022. La, al 31 dicembre 2023, è cash negative per 1 milione di euro, in calo rispetto a -18 mila del 30 giugno 2023."Accogliamo l'approvazione del progetto di bilancio 2023 da parte del Consiglio d'Amministrazione con estrema soddisfazione - ha commentato l'- Nel corso dell'ultimo anno ci siamoaziendali, operando un cambiamento decisivo all'interno della nostra infrastruttura, con il fine ultimo di garantirle una sostenibilità finanziaria già nel breve termine. L'avvio sperimentale e il successivo completamento del processo di integrazione del modello Rushers hanno rappresentato un traguardo di fondamentale importanza, caratterizzato da risultati straordinari, che hanno segnato una svolta significativa per i nostri margini di redditività"."L', infatti, passato da 1,26 euro del modello tradizionale a 4,63 euro del modello Rushers, evidenzia inequivocabilmente il valore aggiunto e l'innovazione che stiamo apportando sia a livello del business, sia a livello di settore - ha aggiunto - Un output come questo ci consente di guardare a quest'anno con, supportata dalla delibera del Consiglio d'Amministrazione di proporre all'Assemblea dei Soci un aumento di capitale, volto a supportare la crescita dei volumi, la presenza territoriale e l'esplorazione di opportunità di sviluppo ulteriore per linee esterne.”Il CdA ha infatti deliberato di chiedere unadella società in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, con o senza warrant, sia in opzione ai soci sia a terzi, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo di, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro cinque anni dalla data della delibera assembleare.L'Aumento di Capitale delegato - si legge nella nota sui conti - sarà funzionale, innanzitutto, al perseguimento di obiettivi strategici e di espansione, nonché potrà essere destinato a facilitare lo sviluppo, la crescita e il rafforzamento della società, al fine, soprattutto, di sostenere la relativa attività della società e della sua controllata Rushers e lae sul conto economico della società.