Responsabilità collegio sindacale, Commercialisti: "Sempre più vicini a traguardo storico"

(Teleborsa) - "Con il via libera della Commissione Giustizia della Camera sulla proposta di legge a prima firma della deputata di Fratelli d'Italia Marta Schifone, che punta a modificare l'articolo 2407 del codice civile, in materia di, ci avviciniamo sempre più ad un traguardo storico per la nostra professione e, direi, per l'intero sistema dei controlli societari del nostro Paese. Siamo fiduciosi che l'iter parlamentare della norma possa ora essere rapido". È quanto afferma ilIl numero uno della categoria esprime "forte apprezzamento per quanti hanno sostenuto questa norma fortemente voluta dal Consiglio nazionale: dal Governo, in particolare per il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano, all'onorevole Marta Schifone, dalla relatrice Carolina Varchi a tutti gli altri onorevoli sottoscrittori del provvedimento"."Siamo di fronte – spiega– all'ennesima dimostrazione di vicinanza alla categoria e di volontà di ascolto delle sue ragionevoli e motivate istanze da parte dell'esecutivo e del Parlamento. La perimetrazione della responsabilità civile dei componenti dell'organo di controllo – aggiunge – è un obiettivo per il quale il Consiglio Nazionale si è sempre battuto sin dal suo insediamento e che ora, grazie all'intensa attività di interlocuzione portata avanti con le istituzioni in questi ultimi anni, sembra essere finalmente a portata di mano".