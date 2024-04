NextGeo si quota su EGM. Smart Capital e VSL Club sono Cornerstone Investors

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società attiva nel campo delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore principalmente nel settore energetico, ha annunciato il progetto di(EGM), il mercato di Borsa Italiana e dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, attraverso un'offerta interamente in aumento di capitale per circa 50 milioni di euro. A questo fine, ha sottoscrittounSmart Capital e VSL Club, in qualità di Cornerstone Investors dell'IPO su EGM, si sono impegnati a sottoscrivere, nell'ambito del più ampio aumento di capitale, un importo complessivo fino a 15 milioni di euro(con sottoscrizione minima pari a 10 milioni di euro). L'della società ai fini dell'investimento sarà pari aTale investimento, caratterizzato di impegni diin capo agli investitori e dallaindipendente già individuato nella persona di Andrea Costantini (Presidente e Managing Partner di Smart Capital nonchè Vicepresidente Esecutivo di Agrati Group), è espressione della volontà degli stessi di supportare nel tempo la società nell'implementazione di un ambizioso piano di crescita, sia per via organica che tramite alcune mirate operazioni di acquisizione, che potrebbe portare in futuro al translisting su Euronext Milan."Entriamo ora nel vivo del percorso di quotazione - ha commentato- una tappa fondamentale che apre importanti prospettive per il futuro e sapere di poter contare sul sostegno e l'esperienza di prestigiosi Cornerstone Investors comprova ulteriormente la strategia di crescita che vogliamo delineare, sia per linee interne che esterne, che ci consentirà di consolidare la leadership, nazionale e internazionale, di NextGeo nel settore delle geoscienze marine e dei servizi di supporto alle costruzioni offshore, con particolare focus nell'ambito delle energie rinnovabili".NextGeo ha chiuso il 2023 con risultati in forte crescita: ilè salito del 121% a 148,6 milioni di euro, grazie alle efficaci strategie commerciali e di business che hanno favorito l'ottenimento di un maggior numero di commesse di più ampie dimensioni. L'si è attestato a 40,5 milioni di euro, in crescita del 281% rispetto al 2022 con EBITDA Margin pari al 27% e l'è più che quadruplicato a 35,3 milioni di euro, esprimendo un EBIT Margin pari al 24%. L'è quasi quadruplicato a 29,2 milioni di euro.Alla data del 28 febbraio 2024 il(inteso come portafoglio ordini del gruppo che include unicamente il valore contrattuale di progetti già ottenuti dal Gruppo) era pari a circa 325 milioni di euro, di cui 204 milioni di euro in riferimento a contratti che avranno esecuzione nel corso del 2024.La quotazione èsu Euronext Growth Milan con un consorzio di collocamento composto danel ruolo di Sole Global Coordinator, Joint Bookrunner e Specialista enel ruolo di Joint Bookrunner ed Euronext Growth Advisor.