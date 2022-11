Pozzi Milano, boom fatturato autunnale grazie a test con big grande distribuzione

Pozzi Milano

(Teleborsa) -, gruppo che opera nel settore dell'arte da tavola e quotata da luglio 2022 su Euronext Growth Milan, ha comunicato che nei due soli mesi diha raggiunto un, superando idi fatturato, pari a un aumento del 60% rispetto al record ottenuto nell'autunno del 2021. "Il grande sforzo per la quotazione in Borsa di quest'estate ci è stato ripagato con una notorietà oltre le nostre più rosee attese, che si sta positivamente ripercuotendo sulle vendite", ha commentato l'AD Fabio Sanzogni."Abbiamo avuto la possibilità di fare, attraverso la, utilizzando per una attività di fidelizzazione della clientela un set di asciugamani di qualità a marchio Pozzi Milano, disegnati dallo staff del gruppo Pozzi Milano sulla base dei caratteristici disegni del Castello", ha spiegato il"A fronte di una stima indicativa storica di redemption, che avrebbe portato alla distribuzione di circa 150.000 pezzi, la qualità del prodotto e la forza del marchio Pozzi riteniamo abbiano influito positivamente sugli esiti della campagna - ha aggiunto - Difatti, sono stati venduti oltre 250.000 pezzi, undi distribuzione dei prodotti (60 giorni) e ladell’iniziativa (attiva solamente su parte della Lombardia)".