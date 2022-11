Roche, farmaco Alzheimer non riesce a raggiungere obiettivo in due studi

Roche

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera attiva nei campi della farmaceutica e diagnostica, ha comunicato chein due studi farmacologici. In sostanza, gli studi non hanno raggiunto il loro endpoint primario di rallentamento del declino clinico anche il farmaco (gantenerumab) è stato ben tollerato, inclusa la somministrazione sottocutanea."Così tante delle nostre famiglie sono state direttamente colpite dall'Alzheimer, quindi", ha affermato, Chief Medical Officer e Head of Global Product Development di Roche - Siamo profondamente grati ai partecipanti allo studio, ai loro partner di cura e ai siti di studio per i loro contributi a questa ricerca".La società sottolinea di "per il morbo di Alzheimer" e "continua a sviluppare e fornire test per consentire una diagnosi precoce e accurata dell'Alzheimer e dispone di una pipeline di farmaci sperimentali per diversi target, tipi e stadi della malattia".