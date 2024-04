SdR, Bordas (EIOPA): CdA del settore finanziario dovrebbero essere più diversificati

(Teleborsa) - "Il motto dell'Unione europea è "uniti nella diversità". Idovrebbero esseredi quanto non lo siano oggi". Lo ha affermato, Senior Expert on Consumer Protection di EIOPA, nella conferenza Assogestioni "Diversità, equità e inclusione (DEI) alla ricerca di uguaglianza nel framework europeo" alla 14esima edizione del Salone del Risparmio."Un passo per raggiungere questo obiettivo è rappresentato dallenell'ambito di IORPII e Solvency II - ha spiegato - ma anche dai cambiamenti nella cultura aziendale, in modo che le quote o altre regole non siano un esercizio di selezione, perché la diversità rende il processo decisionale delle entità più efficace e innovativo".