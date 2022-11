Seduta tonica per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari (+1,07%)

comparto del commercio in Italia

comparto vendite al dettaglio europeo

FTSE Italia Retail

indice EURO STOXX Retail

Netweek

Basicnet

Unieuro

(Teleborsa) - Brilla ilnonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dalIlha aperto a 96.001,1 in crescita dell'1,07%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue poco mosso scambiando a 502, dopo aver avviato la seduta a 505.Tra ledi Piazza Affari, scambia in profit, che lievita del 2,00%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,54%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,24%.