Milano 10:15
43.132 -0,20%
Nasdaq 26-nov
25.237 0,00%
Dow Jones 26-nov
47.427 0,00%
Londra 10:15
9.703 +0,09%
Francoforte 10:15
23.742 -0,11%

Piazza Affari: moderato recupero per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: moderato recupero per il settore vendite al dettaglio a Piazza Affari
Il Comparto del commercio in Italia avanza in maniera frazionale, arrivando a 107.292,55 punti.
Condividi
```