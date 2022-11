USA, debito famiglie sale al ritmo più veloce degli ultimi 15 anni

(Teleborsa) - Ili è aumentato di 351 miliardi di dollari (+2,2%) a 16,51 trilioni di dollari nel terzo trimestre del 2022, segnando l'. Inoltre, si tratta di un valore superiore per 2,36 trilioni di dollari rispetto alla fine del 2019, prima della recessione pandemica. Lo ha comunicato la Federal Reserve Bank di New York nel suo rapporto trimestrale sul debito e il credito delle famiglie.I saldisono aumentati di 282 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2022 e si sono attestati a 11,67 trilioni di dollari alla fine di settembre, rappresentando un aumento di 1 trilione di dollari rispetto all'anno precedente. Anche i saldi dellesono aumentati di 38 miliardi di dollari. L'aumento del 15% anno su anno dei saldi delle carte di credito rappresenta il più grande in più di 20 anni.I saldi deisono aumentati di 22 miliardi di dollari nel terzo trimestre, coerentemente con la traiettoria al rialzo vista dal 2011. I saldi deisono leggermente diminuiti e ora si attestano a 1,57 trilioni di dollari. In totale, i saldi non immobiliari sono cresciuti di 66 miliardi di dollari."I saldi di carte di credito, mutui e prestiti automobilistici hanno continuato ad aumentare nel terzo trimestre del 2022 riflettendo una- ha affermato Donghoon Lee, consulente per la ricerca economica presso la FED di New York - Tuttavia, le nuove acquisizioni di mutui sono rallentate ai livelli pre-pandemia a causa dell'aumento dei tassi di interesse".