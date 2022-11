(Teleborsa) - L'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris ha incontrato la vice presidente esecutiva della Commissione europea Margrethe Vestager, responsabile per la politiche sulla concorrenza.L'incontro - si apprende da FSNews - si è svolto ieri a Bruxelles. Ferraris si era recato in Belgio per una due giorni di incontri con alti funzionari e rappresentanti delle istituzioni europee.