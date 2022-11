TIM, Labriola: in 2023 possibile rialzo guidance. Netco potrebbe chiamarsi Telecom Italia

TIM

(Teleborsa) -sta "e probabilmente, con il nuovo piano,. Ne è certo l'amministratore delegato del gruppo,, che lo ha detto in un incontro a cui hanno partecipato il presidente Salvatore Rossi e oltre 1.000 manager riuniti in presenza nelle sedi di Roma, Bologna, Milano e Napoli."Se oltre a centrare i risultati del 2022 raggiungeremo anche quelli del 2023, allora sarà la prima volta in 12 anni che la nostra azienda rispetta anche quelle del secondo anno", ha sottolineato Labriola. TIM, ha ribadito il manager, è "un'", che sta lavorando "per".Labriola,a capo della Rete,a capo della Consumer ed, a capo dell'Enterprise, si sono passati la parola spiegando numeri e obiettivi, dopo la presentazione dei risultati del terzo trimestre I trend "operativi e finanziari" di TIM stanno migliorando, ha detto l'AD, sottolineando come sia necessario ""."Ci sono delle enormi opportunità che possiamo sfruttare", ha spiegato Labriola, rimarcando come il "churn", ovvero il passaggio ad altri operatori telefonici, sia "vicino ai minimi storici" e come i ricavi per clienti stiano "iniziando a salire". "Gli indicatori di performance stanno migliorando trimestre dopo trimestre - ha aggiunto -".Nel corso dell'incontro, Labriola ha detto che gli "". Dall'AD è arrivato poi ai colleghi l'invito a "cambiare l'azienda" focalizzandosi su alcuni comportamenti manageriali chiave, come chiedersi quanto vale quello che facciamo, avere il coraggio di scegliere. avere chiaro il problema per risolverlo".Quanto al piano di delayering (separazione), ha concluso, sta andando avanti, ma, ha precisato,e, insieme, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione", ha concluso Labriola.