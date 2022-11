Cisco migliora guidance, ma licenzia il 5% del suo staff

Cisco

(Teleborsa) - Il colosso americano, attivo nel mercato delle infrastrutture Internet, ha annunciato una trimestrale migliore delle stime, ma allo stesso tempo ha fatto sapere che ridurrà l’organico.Nel suo primo trimestre fiscale, Cisco ha registrato un rialzo deglidel 5% a 86 centesimi per azione superando gli 84 cents attesi dal consensus, mentre ilè cresciuto del 6% a 13,6 miliardi di dollari meglio dei 13,3 miliardi stimati dagli analisti.Per il trimestre in corso, la società con sede a San Jose, in California, prevedecompresi tra 59 e 64 centesimi per azione, mentre l’utile per azione per l’intero anno è atteso nel range tra 2,63-2,76 dollari. Quanto alè stimato in crescita tra il 4,5% e il 6,5%, contro un tasso di crescita precedentemente atteso tra il 4% e il 6%.Cisco ha annunciato un piano per licenziare il 5% del suo staff, ovvero 4.165 dipendenti circa, nell’ambito di un piano di ristrutturazione.