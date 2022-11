Mercati, UE presenterà a dicembre nuove regole per facilitare la quotazione

(Teleborsa) -, unper le aziende. "Il Listing Act da solo non invertirà la tendenza negativa per le offerte pubbliche iniziali, perché la decisione di quotarsi è complessa e ci sono molti fattori al di fuori del controllo dell'autorità di regolamentazione. Tuttavia,". Lo ha detto, Commissario europeo per i servizi finanziari, durante un evento organizzato dall'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME). L'organizzazione ha pubblicato oggi un rapporto che evidenzia come il divario europeo in termini di capitale di rischio è cresciuto ulteriormente rispetto Stati Uniti e Regno Unito."Le imprese dell'UE- ha affermato McGuinness - Dopo due anni da record, la raccolta basata sul mercato, e in particolare il numero di IPO, si è nuovamente indebolita nella prima metà di quest'anno. Ciò è simile a quanto accaduto sui mercati dei capitali di Stati Uniti e Regno Unito e riflette l'attuale clima economico. Ma questo indicatore evidenzia la".Un'altra proposta che sarà avanzata il mese prossimo è quella per. "La capacità di compensazione centrale è una dimensione importante dell'infrastruttura dei mercati dei capitali, ma dipendiamo ancora troppo dai partiti centrali al di fuori dell'Unione europea -ha spiegato la funzionaria - È anche una questione di stabilità finanziaria: perché nell'improbabile caso che qualcosa vada storto, non saremmo al posto di guida delle decisioni"."Vogliamo quindi aumentare l'attrattiva della compensazione nell'UE, sostenere lo sviluppo delle infrastrutture e", ha spiegato.La Commissaria irlandese ha poi annunciato anche una serie di provvedimenti su cui l'UE presenterà delle proposte. Tra queste c'è loche gli investitori hanno al di fuori del loro Stato di origine nel blocco."In questo momento, gli investitori sostengono costi elevati, ricevono rimborsi in ritardo o addirittura rinunciano del tutto al diritto al rimborso, che di fatto è una doppia imposizione - ha detto - Qui ci faremo avanti con azioni legislative mirate sulle procedure di ritenuta d'acconto nella prima metà del 2023". McGuinness ha anticipato cheUn altro focus sarà sugli investitori. "Qui stiamo lavorando a una strategia di investimento al dettaglio molto ambiziosa da pubblicare il prossimo anno - ha affermato - Le questioni che stiamo esaminando includono le regole su, in particolare in un ambiente digitale".